مستثمرون سعوديون ومصريون يبحثون فرص الاستثمار في المجال العقاري

استعرض مستثمرين سعوديون الفرص الاستثمارية المتاحة في 7 مدن مصرية جديدة في الأنشطة العقارية، والعمرانية، والتجارية، والترفيهية.
وتناولوا في اللقاء الذي جمعهم مع جمعية أصحاب الأعمال المصريين، طريقة توفير الأراضي وتلبية طلبات الاستثمار من خلال آلية التخصيص الفوري وبالسداد النقدي والعيني، والتي تمكنهم من الحصول على الأراضي في مدة لا تتجاوز شهرا.
وأوضح رئيس الوطنية العقارية، محمد المرشد، أن الاستثمارات السعودية في مصر تتوزع في عدم قطاعات، من أهمها التشييد والبناء والاتصالات وتقنية المعلومات، والصناعة، والسياحة، والخدمات.
ودعا أصحاب الأعمال المصريين لخلق شراكات مع نظرائهم السعوديين للاستفادة من فرص الاستثمار العقاري في مشاريع رؤية 2030 مثل نيوم والقدية والبحر الأحمر.
وأضاف أن خطط التوسعات العمرانية المستقبلية في مصر، خاصة فيما يتعلق بالمدن الجديدة تعتبر من أهم مجالات الشراكة المستهدفة بين قطاع الأعمال السعودي المصري.
من جهته، أوضح نائب رئيس جمعية أصحاب الأعمال المصريين المهندس فتح الله فوزي، أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ أكثر من 40 مدينة جديدة بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة، وتعمل على تحفيز القطاع الخاص المصري والعربي للاستثمار في المدن الجديدة.
وفق “أخبار 24”.