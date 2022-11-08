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جديد المحليات > لأول مرة خارج اليابان.. مطعم “ناكاهارا” يقدم وجبة “الواغيو ساندو” لزوار موسم الرياض
08/11/2022   10:53 م

لأول مرة خارج اليابان.. مطعم “ناكاهارا” يقدم وجبة “الواغيو ساندو” لزوار موسم الرياض

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يقدم مطعم “ناكاهارا” الياباني، وجبة “الواغيو ساندو”، حيث تسافر من مزارع اليابان إلى منطقة المربع مباشرة، لتُقدم بمعاييرها الدقيقة على الطريقة اليابانية لعشاق اللحوم والشواء، وذلك ضمن موسم الرياض 2022.

وتعتبر هذه التجربة الفريدة التي يقدمها مطعم “ناكاهارا” أول تجربة له خارج اليابان، حيث يعد المطعم لزواره وجبة “الواغيو ساندو”، بلحوم بقرية مشوية في درجات حرارة توازن بين استواء اللحم والحفاظ على عناصره الغذائية والمذاقية، كما يقدم طبق “التندرلوين” الذي يعد على الفحم، ومثلجات الفستق، إضافةً إلى مشروب ماء الأرز الشهير الذي يطلق عليه في اليابان “ساكيه”. وفق “أخبار 24”.

ويتميز المطعم باستيراد أجود أنواع اللحوم من مزارع اليابان إلى قلب منطقة “المربع” بعدد من المطاعم العالمية والمذاقات الفاخرة التي يشرف على إعدادها وتقديمها خبراء الطهي من مختلف أنحاء العالم.

لأول مرة خارج اليابان.. مطعم "ناكاهارا" يقدم وجبة "الواغيو ساندو" لزوار موسم الرياض

لأول مرة خارج اليابان.. مطعم "ناكاهارا" يقدم وجبة "الواغيو ساندو" لزوار موسم الرياض

لأول مرة خارج اليابان.. مطعم "ناكاهارا" يقدم وجبة "الواغيو ساندو" لزوار موسم الرياض

لأول مرة خارج اليابان.. مطعم "ناكاهارا" يقدم وجبة "الواغيو ساندو" لزوار موسم الرياض

لأول مرة خارج اليابان.. مطعم “ناكاهارا” يقدم وجبة “الواغيو ساندو” لزوار موسم الرياض

جديد المحليات
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