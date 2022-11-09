الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز

أعلن الديوان الملكي في بيان صادر عنه اليوم (الأربعاء)، وفاة والدة الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، مبيناً أنه ستتم الصلاة على الفقيدة اليوم بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.
وفيما يلي نص البيان:
“انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير / متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الأربعاء الموافق 15 / 4 / 1444هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. وفق “أخبار 24”.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون”.