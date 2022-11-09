نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > بمشاركة أكثر من 250 جواداً.. جدة تحتضن بطولة “جمال الجواد العربي” الدولية غداً
09/11/2022   7:13 ص

بمشاركة أكثر من 250 جواداً.. جدة تحتضن بطولة “جمال الجواد العربي” الدولية غداً

+ = -
690

تحتضن محافظة جدة، غداً (الخميس)، ولمدة 3 أيام فعاليات البطولة الدولية لجمال الجواد العربي في نسختها الـ 13، والتي تنظمها “مزرعة الصواري فئة B الدولية” بمشاركة أكثر من 250 جواداً، تمثل 130 إسطبلاً خليجياً وعربياً وعالمياً.

وأوضح رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة هشام باشا، أن البطولة تقام بإشراف منظمة الإيكاهو الدولية، التي تعنى بإدارة مسابقات جمال الخيل العربية، وتستقطب حكاماً دوليين تحت مظلة مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة.

وأشار باشا إلى أن البطولة والتي رصدت لها جوائز كبيرة تشجيعاً للملاك والمربين لهذه السلالة العريقة، ستحظى بمتابعة كبيرة من مختلف شرائح المجتمع؛ للتعرف على خصال وصفات الخيل العربية كقدرتها على التحمل وطباعها وجمالها الجذاب.

الخيل

الخيل

الخيل

وفق “أخبار 24”.

بمشاركة أكثر من 250 جواداً.. جدة تحتضن بطولة “جمال الجواد العربي” الدولية غداً

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885235715.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.