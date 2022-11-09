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جديد المحليات > أغلى أرشيف تم بيعه في العالم.. “روتانا” و”صوت الجزيرة” توقعان عقداً لاستثمار محتوى الفنان محمد عبده
09/11/2022   7:13 ص

أغلى أرشيف تم بيعه في العالم.. “روتانا” و”صوت الجزيرة” توقعان عقداً لاستثمار محتوى الفنان محمد عبده

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أبرمت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، اتفاقية مع شركة مجموعة صوت الجزيرة؛ لشراء المصنّفات والمحتوى الغنائي لفنان العرب محمد عبده؛ حيث تعد الاتفاقية أكبر صفقة فنية في الشرق الأوسط.

ووقّع على الاتفاقية الرئيس التنفيذي لـ “روتانا” سالم الهندي، فيما مثّل “صوت الجزيرة” الفنان القدير محمد عبده، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ.

وأكّد آل الشيخ أن هذه الصفقة تمنع تكرّر الصعوبات التي نواجهها عادة مع الفنانين بعد اعتزالهم، والاختلاف مع عوائلهم في إدارة مصنفاتهم والحفاظ عليها، مشيراً إلى أنها قد تكون أغلى أرشيف تم بيعه في العالم.

وأشار إلى أن كتالوج الأغاني المؤرشفة الذي استلمته روتانا يتضمَن 122 ألبوماً، منوهاً بأن هناك أغانيَ قد يعاد تسجيلها، خاصة بعد تقديم أغاني محمد عبده في الموسم الماضي بتقنية الهولوغرام وتسجيل بعضها بطريقة حديثة.

من جانبه، تحدث فنان العرب محمد عبده عن مسيرته والمراحل المختلفة التي مرت بها مصنفاته الفنية، وقال: “مرت شركة صوت الجزيرة بظروف صعبة في بدايتها خلال الستينيات، وكانت هناك عروض كثيرة لشراء هذه المكتبة الصوتية منذ بدايتها عبر الأسطوانات”.

وأضاف أن كل هذه المصنّفات والمحتويات مخزّنة ومحفوظة، وباقتراح من رئيس الهيئة، انتقل هذا المحتوى الفني لأكبر شركة تمتلك تكنولوجيا جديدة في الإنتاج الفني.

الأكبر بالشرق الأوسط.. توقيع عقد استثمار أرشيف ومحتوى فنان العرب محمد عبده وشركة روتانا

الأكبر بالشرق الأوسط.. توقيع عقد استثمار أرشيف ومحتوى فنان العرب محمد عبده وشركة روتانا

الأكبر بالشرق الأوسط.. توقيع عقد استثمار أرشيف ومحتوى فنان العرب محمد عبده وشركة روتانا

الأكبر بالشرق الأوسط.. توقيع عقد استثمار أرشيف ومحتوى فنان العرب محمد عبده وشركة روتانا

وفق “أخبار 24”.

أغلى أرشيف تم بيعه في العالم.. “روتانا” و”صوت الجزيرة” توقعان عقداً لاستثمار محتوى الفنان محمد عبده

جديد المحليات
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