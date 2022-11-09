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جديد المحليات > مدير “الأمن العام”: سنرصد مخالفة عدم الإفساح لسيارات الطوارئ قريبًا
09/11/2022   7:12 ص

مدير “الأمن العام”: سنرصد مخالفة عدم الإفساح لسيارات الطوارئ قريبًا

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أكد مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، أنه سيتم رصد مخالفة عدم الإفساح لسيارات الطوارئ من خلال سيارات الهلال الأحمر قريبًا.

وأوضح البسامي أن الأمن العام يواكب ضرورة التحول الرقمي وأتمتة جميع الإجراءات الأمنية والمرورية والخدمية.

وأشار إلى أن هذه المواكبة تأتي بتوجيه من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود.

وفق “أخبار 24”.

مدير “الأمن العام”: سنرصد مخالفة عدم الإفساح لسيارات الطوارئ قريبًا

جديد المحليات
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