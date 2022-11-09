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رياضة > دياز يُجهز لاعبي الهلال خلال فترة التوقف ببرنامج اليوم الكامل
09/11/2022   7:12 ص

دياز يُجهز لاعبي الهلال خلال فترة التوقف ببرنامج اليوم الكامل

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أفادت مصادر بأن المدير الفني الأرجنتيني لفريق الهلال، رامون دياز، سيُطبق برنامج اليوم الكامل في التدريبات عند عودة اللاعبين من فترة الإجازة.

وأشارت المصادر وفقًا لـ “الرياضية”، إلى أن دياز سيُقر برنامج اليوم الكامل لمدة أسبوعين؛ لمتابعة الوجبات الغذائية الثلاث في النادي عبر البرتغالي جوو، أخصائي التغذية.

وأتمت المصادر ذاتها تصريحاتها بالتنويه إلى أن أخصائي التغذية سيراقب أيضًا الأوزان الخاصة باللاعبين مع فرض تدريبات صباحية ومسائية، تشمل الإعداد البدني والفني، ورفع المعدل اللياقي بعد العودة من الإجازة، التي استمرت نحو 27 يومًا.

دياز يُجهز لاعبي الهلال خلال فترة التوقف ببرنامج اليوم الكامل

رياضة
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