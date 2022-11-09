رسميا.. إقامة النسخة الثانية من دورة الألعاب السعودية عام 2023 بالرياض

أعلن نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي إقامة نسخة ثانية من دورة الألعاب السعودية العام المقبل 2023 في الرياض.
وقال سمو الأمير فهد بن جلوي في كلمته خلال حفل الختام:”قد يكون الختام هو عنوان هذا اليوم ولكن فى الحقيقة اليوم وما هو إلا بداية لقصة جديدة، عنوانها حلم يتحقق نحو مستقبل رياضى جديد ننتظره وينتظرنا ليقفز بنا سنوات طويلة إلى الأمام”
ويذكر أن دورة الألعاب السعودية استضافتها العاصمة الرياض خلال الفترة من 27 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر 2022، بمشاركة أكثر من 6000 رياضي و2000 مشرف فنّي وإداري يمثّلون أكثر من 200 نادٍ من مختلف أنحاء المملكة، ويتنافسون في 45 رياضة فردية وجماعية تتضمن 5 ألعاب خصصت للرياضات البارالمبية. وفق “أخبار 24”.