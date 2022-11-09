نيابة عن خادم الحرمين.. أمير الرياض يفتتح أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني

افتتح أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم (الأربعاء)، أعمال النسخة الثانية من المنتدى الدولي للأمن السيبراني، في الرياض، وذلك نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز.
وأكد أمير المنطقة أن قطاع الأمن السيبراني يشهد تطورا متسارعا، ويتسارع مع وتيرة التحديات من أي وقت مضى، وأن المملكة حريصة على دعم قطاع الأمن السيبراني وفق أهداف رؤية 2030، مؤكدا أن هذا الدعم جعل المملكة تحتل المرتبة الثانية دوليا في المؤشر العالمي للأمن السيبراني لعام 2021.
ولفت إلى أن النسخة الأولى من هذا المنتدى شهدت إعلان مبادرتين دوليتين لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني، وتمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني، داعيا جميع الشركاء حول العالم إلى العمل مع هذا المنتدى للوصول لفضاء سيبراني آمن وموثوق يمكن من النمو والازدهار لجميع شعوب العالم.
من جهته، قال محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ماجد المزيد، إن المنتدى يشهد مشاركة أفضل العقول القادمة من 100 دولة من أجل إعادة ترتيب أولويات القطاع السيبراني، داعيا إلى التكاتف الدولي في توفير فضاء سيبراني آمن في كافة الدول يحترم مختلف الثقافات.
وأضاف أن المملكة تتطلع إلى عقد شراكات مع الجهات الرائدة في مجال الأمن السيبراني، كما تهدف لدعم الموضوعات في المنتدى لتعزيز المرونة والأمن في المجال السيبراني.
وأكد أن المنتدى يفتح آفاقا واسعة لتشجيع الحوار ومكافحة الثغرات في المجال السيبراني، متطلعا إلى العمل في المنتدى لتحقيق أهداف قطاع الأمن السيبراني بما يخدم البشرية.
قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، إن الطاقة وصناعاتها عادة ما تكون هدفا للمخترقين والهجمات السيبرانية، لافتا إلى أن الهجمات كانت في السابق مادية من قبل عصابات، لكن هذه المخاطر أصبحت الآن مضاعفة تجاه تدمير البنية التحتية للطاقة.
وأضاف أن صناعة الطاقة بها أوجه ضعف من بينها اعتماد القطاعات على أنظمة بنيت قبل ظهور المخاطر السيبرانية، مشددا على أخذ الحذر، لافتا إلى أن شركة أرامكو تدعو كل الشركاء من موردين ومقدمي الخدمات أن يقوموا بتوفير معايير مرتفعة للأمن السيبراني.
ودعا إلى توفير معايير دولية عالية للحد من الهجمات السيبرانية في كافة القطاعات، بجانب التعاون بين القطاعين العام والخاص، مشيدا بالتعاون بين الشركة والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، مؤكدا أن مثل هذا التعاون يساعد في تشكيل نظام أمني عالمي.
وأبان أن الشركة تكرم من يحقق إنجازات في قطاع الأمن السيبراني بجوائز سنوية، مضيفا أنهم يهتمون بهذا القطاع ويأخذونه على محمل الجد لأن طاقة المملكة تذهب إلى كل أنحاء العالم.
وينطلق المنتدى بمشاركة 120 متحدثاً دولياً رفيع المستوى، وحضور مشاركين من أكثر من 100 دولة، وستستمر فعالياته حتى يوم غد (الخميس)، تحت شعار “إعادة التفكير في الترتيبات السيبرانية العالمية”، وسيعقد خلاله أكثر من 30 جلسة حوارية تتناول مجموعة من الموضوعات التي تناقش آفاق التغيير في المشهد السيبراني، والاقتصادات السيبرانية، والتطور الجيوسيبراني، ومستقبل العمل السيبراني، والأمن السيبراني للجميع.
كما سيتطرق المنتدى إلى أهمية التعاون الدولي وبحث الحلول العملية لسد الفجوة السيبرانية عالمياً، واستكشاف مستقبل الأمن السيبراني، وضمان تحقيق الأمن السيبراني لجميع المجتمعات.
وسيشارك في المنتدي نخبة من صناع القرار والرؤساء التنفيذيين، وكبار المسؤولين الحكوميين، وممثلو أبرز الشركات العالمية، والمنظمات غير الحكومية، والأوساط الأكاديمية من أنحاء العالم.
يذكر أن المنتدى الدولي للأمن السيبراني يمثل منصة تفاعلية عالمية لكافة المعنيين والمختصين بمجال الأمن السيبراني، كما يساهم في نقل المعرفة حول موضوعات الأمن السيبراني وبناء أسس التعاون بين الدول والمنظمات ليصبح قطاع الأمن السيبراني عنصراً ممكِّناً في مواجهة التحديات المستقبلية، وصناعة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة وفي أنحاء العالم.
فيديو | أمير الرياض : قطاع الأمن السيبراني يشهد تطورا متسارعا#المنتدى_الدولي_للأمن_السيبراني2022#الإخبارية pic.twitter.com/RD1laIrugw
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 9, 2022
فيديو | أمير الرياض: المملكة قدمت مبادرتين دوليتين في مجال الأمن السيبراني للعالم#المنتدى_الدولي_للأمن_السيبراني2022#الإخبارية pic.twitter.com/FziFJdZSFC
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 9, 2022
فيديو | محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ماجد المزيد:
استضافة المملكة لـ #المنتدى_الدولي_للأمن_السيبراني2022 تهدف إلى دعم المناقشات وتعزيز أوجه التعاون#الإخبارية pic.twitter.com/IZmXwVMHjm
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 9, 2022
فيديو | رئيس شركة أرامكو أمين الناصر: المخاطر السيبرانية مضاعفة الآن تجاه تدمير البنية التحتية للطاقة#المنتدى_الدولي_للأمن_السيبراني2022#الإخبارية pic.twitter.com/U1G5laBYAC
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 9, 2022
فيديو | رئيس شركة أرامكو: ندعو إلى توفير معايير دولية عالية للحد من الهجمات السيبرانية في كافة القطاعات #المنتدى_الدولي_للأمن_السيبراني2022#الإخبارية pic.twitter.com/rbKS8PWbCd
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 9, 2022
وفق “أخبار 24”.