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جديد المحليات > “الصحة ” تُطلق المنصة الوطنية الافتراضية لمعالجة أمراض القلب الهيكلية
09/11/2022   12:28 م

“الصحة ” تُطلق المنصة الوطنية الافتراضية لمعالجة أمراض القلب الهيكلية

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أطلق مستشفى الصحة الافتراضي التابع لوزارة الصحة المنصة الوطنية الافتراضية لمعالجة أمراض القلب الهيكلية.

وتهدف المنصة إلى توظيف التقنيات الحديثة في مجال الابتكار للإسهام في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة لمرضى القلب، ووضع الخطط العلاجية المناسبة لهم، وفقاً للمعايير العالمية المتبعة.

وذكرت الوزارة أن المنصة يشرف عليها نخبة من الأطباء المختصين في تخصصات دقيقة في أمراض القلب، بحيث يجتمعون لمناقشة الحالات التي تستدعي استبدال الصمام الأورطي، التي تُعرض عليهم من الجهات الصحية المرتبطة بها.

وأضافت أن المنصة تتيح إمكانية نقل المعرفة وتبادل الخبرات بين المختصين في مجال أمراض اعتلال القلب من داخل المملكة وخارجها.

ونوهت بأن إطلاق هذه المنصة يأتي في إطار جهودها في دعم تقديم خدمات الرعاية الصحية في عدد من التخصصات الدقيقة والنادرة مع تسهيل إجراءات الوصول إليها.  وفق “أخبار 24”.

“الصحة ” تُطلق المنصة الوطنية الافتراضية لمعالجة أمراض القلب الهيكلية

جديد المحليات
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