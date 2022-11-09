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جديد المحليات > بالتعاون مع “سابك”.. طرح 200 فرصة عمل في ملتقى للتوظيف بغرفة أبها
09/11/2022   12:29 م

بالتعاون مع “سابك”.. طرح 200 فرصة عمل في ملتقى للتوظيف بغرفة أبها

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نظّمت الغرفة التجارية الصناعية بأبها اليوم، “ملتقى التوظيف”، بالتعاون مع شركة سابك ممثلة في مبادرتها التنموية “نساند”.

ووفر الملتقى 200 فرصة عمل في 20 شركة وطنية، تقدم لها 500 شاب وشابة من منطقة عسير.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة حسن الحويزي، أن الغرفة تسعى إلى دعم وتوظيف الشباب والشابات من خلال تهيئة فرص العمل لهم وتأهيلهم وتدريبهم في العديد من الأنشطة والمجالات.

وأبان أن هذا العمل يتم بمشاركة الجهات ذات العلاقة، من خلال زيادة البرامج التدريبية المتوافقة مع احتياجات سوق العمل الوطنية، بما يكفل توطين الوظائف وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين والمواطنات بالمنطقة.  وفق “أخبار 24”.

بالتعاون مع “سابك”.. طرح 200 فرصة عمل في ملتقى للتوظيف بغرفة أبها

جديد المحليات
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