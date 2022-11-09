مستجدات "كورونا".. انخفاض الإصابات الجديدة و"التعافي" والحالات الحرجة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الأربعاء)، انخفاض الإصابات الجديدة بفيروس كورونا ومعدل التعافي والوفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، وارتفاع الحالات الحرجة.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 148 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض 21 حالة عن المسجلة أمس، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 824151 إصابة بالفيروس.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضا، إذ سجلت 236 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 810759 حالة.
وأشارت إلى أنها سجلت حالتي وفاة جديدتين خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9425 حالة وفاة.
ونوهت بأنه تم تسجيل انخفاض في منحنى الحالات الحرجة، حيث غادرت 5 حالات جديدة غرفة العناية المركزة، لينخفض إجمالي الحالات الحرجة إلى 78 حالة.
وفق “أخبار 24”.