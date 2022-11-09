“خبير” تعلن بدء تلقي طلبات الطلبة للتدريب بمحاكم ديوان المظالم وإداراته

أعلنت منصة خبير الرقمية للتدريب التعاوني التابعة لديوان المظالم بدء تلقي طلبات الراغبين في التدريب بمرافق ديوان المظالم القضائية والإدارية في جميع مناطق المملكة.
وأضافت أن التقديم متاح لطلاب وطالبات الجامعات السعودية ومعهد الإدارة العامة، وذلك اعتبارا من الإثنين المقبل وحتى نهاية عمل يوم الخميس الموافق 7 / 5 / 1444هـ.
ولفت إلى أن البرامج تتيح فرص التدرّب في تخصصات الشريعة، والأنظمة، والقانون، وأصول الدين، ودبلوم الدراسات القانونية، وتقنية المعلومات، والمكتبات، والموارد البشرية، والمحاسبة، والمالية، وإدارة الأعمال.
وأضافت أنه يمكن للطلاب والطالبات الدخول إلى المنصة واختيار التخصص المراد، ومكان ومدينة التدريب المناسبة لهم، مع إمكانية تتبع الطلب بشكل رقمي عبر المنصة. وفق “أخبار 24”.