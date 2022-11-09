“سكني”: بدء تسليم 990 وحدة سكنية للمستفيدين بمشروع الجوهرة ريزيدنس في جدة

أعلن برنامج سكني البدء بتسليم 990 وحدة سكنية للأسر السعودية المستفيدة في مشروع الجوهرة ريزيدنس الواقع في محافظة جدة.
وذكر البرنامج أن ذلك جاء بعد انتهاء أعمال البناء وإيصال الخدمات والبنية التحتية للمشروع كاملاً، ونتيجة للشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص عبر برنامج شراكات الذي يهدف إلى توفير حلول ومنتجات سكنية للمواطنين بأسعار تنافسية مدعومة.
وأكد أنه سيتم تسليم المزيد من المشاريع للمستفيدين خلال الفترة المقبلة، في إطار حرص “سكني” على تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول والاستفادة من الخيارات السكنية المتنوعة التي يوفرها البرنامج.
يذكر أن المشروع يقع في شمال محافظة جدة بين طريق الحرمين وطريق المدينة، وشمالًا عن مطار جدة الدولي ومستشفى الملك فيصل التخصصي الجديد، وجنوبًا عن ملعب الجوهرة، وصممت وحداته بأعلى معايير الجودة والمواصفات.
كما روعي فيها تنوع مساحات الوحدات السكنية لتلبي احتياجات الأسرة، كما يهتم المشروع بجودة الحياة للسكان من خلال توفير المسطحات الخضراء، وأماكن لممارسة الرياضة والمناطق الترفيهية للأطفال وأسرهم. وفق “أخبار 24”.