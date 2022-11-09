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جديد المحليات > بدعوة من المنامة.. “الصناعات العسكرية” تشارك في معرض البحرين الدولي للطيران
09/11/2022   9:15 م

بدعوة من المنامة.. “الصناعات العسكرية” تشارك في معرض البحرين الدولي للطيران

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افتتح محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية أحمد العوهلي، اليوم (الأربعاء)، جناح الهيئة المشارك في معرض البحرين الدولي للطيران، والذي يقام تحت رعاية ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

وشهد افتتاحُ جناح الهيئة في المؤتمر الذي يمتد خلال الفترة 9 -11 نوفمبر في قاعدة الصخير الجوية بمملكة البحرين، مشاركةَ الشركة السعودية للصناعات العسكرية ومعرض الدفاع العالمي، وحضورَ عدد من المسؤولين والمستثمرين في قطاع الصناعات العسكرية.

وأكد المهندس العوهلي، أن مشاركة الهيئة في معرض البحرين الدولي للطيران، والتي جاءت بدعوة من مملكة البحرين الشقيقة؛ تأتي امتدادًا لجهود الهيئة الرامية وشركائها من القطاعين العامّ والخاصّ لتحقيق مستهدفات المملكة، ولتعزيز الاستقلالية الإستراتيجية ورفع الجاهزية العسكرية في قطاع الصناعات العسكرية.

وأضاف أن هذا القطاع يحظى باهتمام ودعم كبيريْنِ من قيادة المملكة، وذلك للمضي قدماً في تحقيق مستهدفات الرؤية للاستدامة الوطنية وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال توطين قطاع الصناعات العسكرية.

معرض البحرين الدولي للطيران

معرض البحرين الدولي للطيران

وفق “أخبار 24”.

بدعوة من المنامة.. “الصناعات العسكرية” تشارك في معرض البحرين الدولي للطيران

جديد المحليات
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