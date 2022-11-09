أمين الناصر: قطاع الطاقة هدف للهجمات الإلكترونية وتطور الأساليب يفاقم خطرها

شارك رئيس أرامكو السعودية أمين الناصر، اليوم (الأربعاء)، في أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني بالرياض، والذي تنظمه الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تحت شعار “إعادة التفكير في الترتيبات السيبرانية العالمية”.
وأكد الناصر، خلال كلمته في المؤتمر، أن قطاع الطاقة العالمي ظل منذ فترة طويلة هدفاً للهجمات الإلكترونية، والتي تفاقم خطرها مؤخراً بسبب تطور التقنية وأساليب الهجمات الإجرامية، سواء كانت تلك الهجمات قد نشأت من عصابات تسعى للحصول على مدفوعات، أو من الجماعات الإرهابية.
وأضاف أن تحول قطاع الطاقة العالمي يؤدي إلى تقارب متزايد وتداخل بين تقنيات المعلومات وتقنيات تشغيل المعامل والمصانع؛ مما يزيد أيضاً من الخطر المحتمل للهجمات الإلكترونية التي تعطل أعمال التصنيع.
وتابع: “ما يجب وضعه في الاعتبار هو أن قطاع الطاقة منظومة معقدة”، مشيراً إلى ضرورة امتداد قوة الأمن السيبراني إلى ما هو أبعد من شركات الطاقة الكبيرة؛ لتشمل جميع مزودي الخدمات في جميع أنحاء سلاسل الإمداد؛ مما يجعل أرامكو السعودية تطلب وضع معايير قوية للأمن السيبراني من جميع شركائها ومورديها ومقدمي خدماتها.وفق “أخبار 24”.
وأبان الناصر أن أرامكو السعودية تعد أحد الشركاء المؤسسين لمركز الأمن السيبراني التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، كما دخلت مؤخراً في شراكة تعاون متميزة مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، حيث انضمت أرامكو كعضو مؤسس لمركز التميّز للأمن السيبراني للتقنيات التشغيلية.