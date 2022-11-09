استهدف 79 دولة.. رئيس “الإنتربول”: ضبطنا أكبر هجوم سيبراني في 2022

أكد رئيس منظمة الإنتربول اللواء أحمد الريسي، اليوم (الأربعاء)، أهمية تبادل المعلومات بين الدول لحماية المجتمعات وتوفير الأمن السيبراني.
وأوضح الريسي، خلال المنتدى الدولي للأمن السيبراني، أن تبادل المعلومات السيبرانية يعد أمراً مهماً حتى بين الدول التي لا تجمعها علاقات دبلوماسية، مشيراً إلى أن انتشار الإنترنت فتح المجال أمام الهجمات السيبرانية؛ مما يحتم التعاون الدولي لمواجهة ذلك. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن الإنتربول نجح في ضبط 28 هجوماً سيبرانياً خلال هذا العام، بينها أكبر عملية هجوم سيبراني استهدف 79 دولة، أغلبها في قارة آسيا.
فيديو | رئيس منظمة الإنتربول اللواء د. أحمد الريسي: تبادل المعلومات بين الدول أمر ضروري لحماية المجتمع وتوفير الأمن السيبراني #المنتدى_الدولي_للأمن_السيبراني2022#الإخبارية pic.twitter.com/wsQrkwXFHP
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 9, 2022
فيديو | رئيس منظمة الإنتربول اللواء د. أحمد الريسي: الإنتربول نجح هذا العام في ضبط أكبر عملية هجوم سيبراني من 79 دولة أغلبها في آسيا#المنتدى_الدولي_للأمن_السيبراني2022#الإخبارية pic.twitter.com/oxmoxOwc2j
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 9, 2022
بعقول تقنية من 100 دولة.. في #منتدى_الأمن_السيبراني الدولي بـ #الرياض: قطاع الطاقة هدف للهجمات الإلكترونية#المنتدى_الدولي_للأمن_السيبراني2022https://t.co/rjevOSM3OE pic.twitter.com/8fBvJtYEC1
— أخبار 24 (@Akhbaar24) November 9, 2022