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جديد المحليات > استهدف 79 دولة.. رئيس “الإنتربول”: ضبطنا أكبر هجوم سيبراني في 2022
09/11/2022   9:15 م

استهدف 79 دولة.. رئيس “الإنتربول”: ضبطنا أكبر هجوم سيبراني في 2022

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أكد رئيس منظمة الإنتربول اللواء أحمد الريسي، اليوم (الأربعاء)، أهمية تبادل المعلومات بين الدول لحماية المجتمعات وتوفير الأمن السيبراني.

وأوضح الريسي، خلال المنتدى الدولي للأمن السيبراني، أن تبادل المعلومات السيبرانية يعد أمراً مهماً حتى بين الدول التي لا تجمعها علاقات دبلوماسية، مشيراً إلى أن انتشار الإنترنت فتح المجال أمام الهجمات السيبرانية؛ مما يحتم التعاون الدولي لمواجهة ذلك. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن الإنتربول نجح في ضبط 28 هجوماً سيبرانياً خلال هذا العام، بينها أكبر عملية هجوم سيبراني استهدف 79 دولة، أغلبها في قارة آسيا.

استهدف 79 دولة.. رئيس “الإنتربول”: ضبطنا أكبر هجوم سيبراني في 2022

جديد المحليات
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