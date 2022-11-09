بحضور وزير السياحة.. ورشة عمل لتأسيس كلية السياحة والتراث في عسير

أقامت جامعة الملك خالد ورشة عمل تأسيس كلية السياحة والتراث برعاية وحضور أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، وحضور وزير السياحة أحمد الخطيب، ومدير الجامعة الدكتور فالح السلمي.
وتهدف الورشة – التي تأتي ضمن استراتيجية منطقة عسير “قمم وشيم” – للمواءمة وتزويد الجامعة وهيئة تطوير المنطقة بالبيانات اللازمة لمراحل تأسيس كلية السياحة في جامعة الملك خالد بعسير.
وقال وزير السياحة أحمد الخطيب إن حضوره للمنطقة نظراً لأهميتها في مستهدفات الوزارة ودعمها لجهود تنمية رأس المال البشري عموماً وفي عسير خصوصاً، والتي تتواءم مع استراتيجيتها وبرامج التدريب والتطوير التي تقدمها الوزارة داخل وخارج المملكة.
وأضاف أن 34 ألف شخص يعملون في السياحة بعسير، 27% منهم مواطنون يسعى لزيادتهم لأكثر من 70% في 2030، كما دُرب 5 آلاف مواطن من الجنسين من عسير داخل وخارج المملكة على المهارات السياحية؛ لتأهيلهم لسد الفجوة بين العرض والطلب. وفق “أخبار 24”.
وبارك التعاون مع جامعة لاروش العريقة لبناء كلية السياحة كإحدى أعرق كليات السياحة بالمملكة، وأن الوزارة ستعمل لخلق شراكات عالمية جديدة لرفع مستوى جودة المخرجات التعليمية السياحية لتحقيق تطلعات الدولة نحو عسير وأهلها.
يذكر أنه سبق الورشة توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وجامعة الملك خالد تضمنت التعاون في تنمية جهود توطين القطاع السياحي على أسس أكاديمية وتدريبية لمستقبل سياحي مزدهر.