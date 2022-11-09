“المهندسين” تعلن تشكيل أعضاء اللجان التنسيقية في مناطق المملكة

أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين، اليوم (الأربعاء)، تشكيل أعضاء اللجان التنسيقية في مناطق المملكة، والتي تستمر فترة عملها سنتين من تاريخ تشكيلها.
وأوضح أمين عام الهيئة المهندس عبدالناصر العبداللطيف، أن أعضاء هذه اللجان التنسيقية تم اختيارهم بناءً على المشاركين من المهندسين والمهندسات الذين أدلوا بأصواتهم لاختيار أعضاء اللجان التنسيقية، والتي أعلنت عنها الهيئة عبر منصاتها الإعلامية مؤخراً.
وتشمل اللجان التنسيقية بمكة المكرمة، وعسير، وتبوك، ونجران وجازان، والجبيل، والأحساء، بالإضافة إلى اللجنة التنسيقية بمدينة الطائف.وفق “أخبار 24”.