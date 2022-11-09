نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “المهندسين” تعلن تشكيل أعضاء اللجان التنسيقية في مناطق المملكة
09/11/2022   9:15 م

“المهندسين” تعلن تشكيل أعضاء اللجان التنسيقية في مناطق المملكة

+ = -
534

أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين، اليوم (الأربعاء)، تشكيل أعضاء اللجان التنسيقية في مناطق المملكة، والتي تستمر فترة عملها سنتين من تاريخ تشكيلها.

وأوضح أمين عام الهيئة المهندس عبدالناصر العبداللطيف، أن أعضاء هذه اللجان التنسيقية تم اختيارهم بناءً على المشاركين من المهندسين والمهندسات الذين أدلوا بأصواتهم لاختيار أعضاء اللجان التنسيقية، والتي أعلنت عنها الهيئة عبر منصاتها الإعلامية مؤخراً.

وتشمل اللجان التنسيقية بمكة المكرمة، وعسير، وتبوك، ونجران وجازان، والجبيل، والأحساء، بالإضافة إلى اللجنة التنسيقية بمدينة الطائف.وفق “أخبار 24”.

“المهندسين” تعلن تشكيل أعضاء اللجان التنسيقية في مناطق المملكة

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885235802.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.