لتقديم برامج ودورات تعليمية لمنسوبيه.. “التنمية السياحي” يوقع اتفاقية مع معهد إدارة المشاريع بالمملكة

وقع صندوق التنمية السياحي، اليوم (الأربعاء)، اتفاقية تعاون مع معهد إدارة المشاريع بالمملكة؛ لتخصيص برامج تعليمية ودورات تدريبية يقدمها المعهد لمنسوبي الصندوق وعملائه والمستثمرين المتعاقدين معه.
وتضمنت الاتفاقية، والتي تم توقيعها بمقر صندوق التنمية السياحي بالرياض بحضور الرئيس التنفيذي للصندوق، قصي الفاخري، مجموعة من المهام والأدوار المشتركة، حيث سيعمل الطرفان على تحديد خطة عمل وآلية تعاون؛ وذلك بناءً على معايير وضوابط معتمدة من قبل الطرفين.
كما تشتمل الاتفاقية على تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بأفضل الممارسات والأدوات والأنظمة المتعلقة بإدارة المشاريع، فضلاً عن تعاون الطرفين على تنظيم ورش عمل ودورات بغرض تطوير وتحسين الأداء وتحقيق مخرجات تترجم على أرض الواقع. وفق “أخبار 24”.
ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي، قصي الفاخري، أن الصندوق يحرص، من خلال هذه الاتفاقية، على دعم وتمكين منسوبيه وعملائه والمستثمرين المتعاقدين معه، وتعزيز قدراتهم بأفضل التجارب والممارسات العالمية في إدارة المشاريع السياحية.