مهرجان البحر الأحمر السينمائي يُقدّم 16 عملاً من روائع الأفلام العربية والعالمية

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، اليوم (الأربعاء)، عن مجموعة العروض السينمائية العربية والدولية التي تضم 16 فيلماً.
وأوضح أن هناك 7 أفلام ستكون من الروائع العربية، و9 من روائع العالم؛ وذلك ضمن فئات مخصّصة للعروض الأولى العالمية والعربية والسعودية.
وأوضح مدير البرامج العربية وكلاسيكيات الأفلام بالمهرجان أنطوان خليفة، أن المخرجين العرب سيقدمون خلال أفلامهم أماكن غير متوقعة تبدأ من جبال لبنان الخضراء وحتى جبال الأطلس في المغرب، مروراً بالصحراء السعودية المذهلة، والمناطق الحضرية في الكويت.
يذكر أن الدورة الثانية من المهرجان التي تقام خلال الفترة من 1-10 ديسمبر المقبل، ستشهد العرض العالمي الأول لفيلم “الخلاط+” للمخرج فهد العماري المستوحى من سلسلة “الخلاط” التي حققت أكثر من 1.5 مليار مشاهدة على الإنترنت.
وفق “أخبار 24”.