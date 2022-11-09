وزير الطاقة: تجربتي القاسية جعلتني أُشرك الجميع في اتخاذ القرارات

أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أنه لا يمكن رفع حس القيادة عند الشباب دون إشراكهم في اتخاذ القرارات المصيرية.
وأبان الوزير خلال حديثه في جلسة حوارية ضمن منتدى مسك العالمي اليوم (الأربعاء)، أن تجربته العملية القاسية جعلته يُشرك الجميع في اتخاذ القرارات الخاصة بالوزارة بطريقة توافقية رغم صعوبتها، وقال: “من المهم أن يشعر الجميع بأنهم شاركوا في اتخاذ القرار، وبعدها لا عذر لمن شارك في اتخاذ القرار”.
وردًّا على أن 70% من موظفي الوزارة أعمارهم أقل من 40 عاما، قال: لقد وظفنا الشباب في الوزارة لأنهم هم من سيحقق رؤية 2030.
وحول كيفية تعامله مع من أخطأ من الموظفين، أجاب الأمير عبدالعزيز بن سلمان بأنه لا زال يُخطئ، وأنه سيستمر في الخطأ، ولا يمكن لأحد أن يعمل دون أن يخطئ، والخطأ هو قد يكون نتاج اجتها من الشخص ولكنه لم يكن موفقاً. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه يجب على كل الشركات والجهات والمؤسسات أيا كانت؛ أن تولي الشباب الفرصة والاهتمام اللازمين، وأن تحرص على الاستفادة من المجتهدين والذين يسعون لتحقيق ذاتهم.
وأوضح أنه سيظل خادماً في هذه الدولة ويقدم كل جهده لنهضتها، حتى يقال له “اقعد في بيتك”.
ولفت إلى أن مؤسسة مسك شكلت خلال العقد الماضي منظومة حيوية متكاملة تدعم الطاقات الشبابية والمهارات الإبداعية في مختلف المجالات