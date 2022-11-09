غداً الخميس وبالزي الموحد.. دخول التوائم “ونتر وندرلاند” بتذكرة واحدة (صور)

أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن دخول التوائم بالزي الموحد، غداً (الخميس)، “ونتر وندرلاند” بتذكرة واحدة، وقضاء يوم من الإجازة المطولة في المدينة الترفيهية ومرافقها.
وأوضحت الهيئة أن المدينة تستقبل زوارها المرتدين زيّاً موحداً لقضاء وقت ممتع مع المغامرات والألعاب بتجربة فريدة للعائلة والأصدقاء بأكثر من 80 لعبة حماسية وعائلية وعروض موسيقية.
وعادت “ونتر وندرلاند” في نسختها الثالثة بألعاب وتجارب تغمر شعور الزوار، وتقدم لهم التسلية والرفاهية، بمعايير عالية من الترفيه، وتستقبلهم من 4 مساءً حتى 1 بعد منتصف الليل وسط الأسبوع، وحتى 2 صباحاً نهاية الأسبوع.
وفق “أخبار 24”.