نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > غداً الخميس وبالزي الموحد.. دخول التوائم “ونتر وندرلاند” بتذكرة واحدة (صور)
09/11/2022   9:14 م

غداً الخميس وبالزي الموحد.. دخول التوائم “ونتر وندرلاند” بتذكرة واحدة (صور)

+ = -
560

أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن دخول التوائم بالزي الموحد، غداً (الخميس)، “ونتر وندرلاند” بتذكرة واحدة، وقضاء يوم من الإجازة المطولة في المدينة الترفيهية ومرافقها.

وأوضحت الهيئة أن المدينة تستقبل زوارها المرتدين زيّاً موحداً لقضاء وقت ممتع مع المغامرات والألعاب بتجربة فريدة للعائلة والأصدقاء بأكثر من 80 لعبة حماسية وعائلية وعروض موسيقية.

وعادت “ونتر وندرلاند” في نسختها الثالثة بألعاب وتجارب تغمر شعور الزوار، وتقدم لهم التسلية والرفاهية، بمعايير عالية من الترفيه، وتستقبلهم من 4 مساءً حتى 1 بعد منتصف الليل وسط الأسبوع، وحتى 2 صباحاً نهاية الأسبوع.

غداً الخميس وبالزي الموحد.. دخول التوائم "ونتر وندرلاند" بتذكرة واحدة (صور)

غداً الخميس وبالزي الموحد.. دخول التوائم "ونتر وندرلاند" بتذكرة واحدة (صور)

وفق “أخبار 24”.

غداً الخميس وبالزي الموحد.. دخول التوائم “ونتر وندرلاند” بتذكرة واحدة (صور)

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885235813.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.