شهد منتدى مؤسسة محمد بن سلمان “مسك” العالمي في نسخته السادسة حضوراً كثيفاً لمواطنين وجنسيات متعددة، التقت تحت سقف واحد في هذه النسخة لمواكبتها ذكرى مرور 10 سنوات على تأسيس المؤسسة.
وحضر المنتدى شخصيات رائدة، خاضت نقاشات مثيرة عن جيل التغيير، وكيف أصبحوا قادة وصناعاً للرأي والقرار وأداة للتطوير والازدهار، مع ورش عمل ثرية من نخبة مختصين لتمكين وتشجيع الشباب، وتعريفهم بمجالات ومسارات مسك “الريادة، والمهارات، والقادة، والمجتمع”.
وأكد أستاذ إدارة الأعمال الدولية، الدكتور فيصل الشهري، الذي جاء من المدينة المنورة لحضور المنتدى لـ”أخبار24” أن المنتدى أكثر من رائع، وأن الجميع استفاد من تجارب الآخرين.
وأشار الشهري إلى تناغم الأفكار بين الأجيال، ولقاء المؤثرين، والتعرف على الأفكار المحفزة للقيادين، مضيفاً أن مؤسسة “مسك” استطاعت في 10 أعوام، أن تنجح في دعم الأجيال، وأن ما حققته يفوق العشرة أعوام.
من جانبه أبدى الكابتن الطيار إبراهيم خنكار، والذي قدم من جدة لحضور منتدى مسك “جيل التغيير” إعجابه وسعادته بحصوله على فرصة للمشاركة في المنتدى، والتعرف على كيفية أن يكون الشخص قائداً مُلهماً.
وأضاف أن شباب المستقبل من عمر 20 – 30 عاماً، يمتلكون الفرص لكيفية تطوير أنفسهم، وتقوية شخصيتهم، وحصولهم على فرص وظيفية فهم المستقبل من الآن وحتى السنوات القادمة مع رؤية ولي العهد 2030.
وقال الطالب حمد الحسيني من برنامج مسك للإعداد الجامعي إن المنتدى العالمي ثري بالعلاقات العامة، والمحاضرات المُكثفة الموجهة لجميع الفئات العمرية، من طلاب وطالبات، وقادة، وأطباء؛ لمنحهم الفرصة للتغير نحو رؤية2030.
وأبدى الحضور سعادتهم، بلقاء القادة، المُلهمين، والمُحفزين بحواراتهم التي تُثري الأجيال والطاقات الشابة؛ لـ”جيل التغيير”، الذي لا يشمل الشباب فقط إنما مختلف الأجيال.