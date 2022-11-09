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جديد المحليات > توقيع مذكرة تفاهُم بين “تراحم” و”مسك” لدعم الالتحاق ببرنامج الإعداد الجامعي
09/11/2022   11:01 م

توقيع مذكرة تفاهُم بين “تراحم” و”مسك” لدعم الالتحاق ببرنامج الإعداد الجامعي

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وقّع الأمين العامّ للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم”، صقر القرني، اليوم (الأربعاء)، مذكرة تفاهُم مع مؤسسة محمد بن سلمان “مسك”، وذلك ضِمن فعاليات منتدى “مسك” في مدينة الرياض.

وتهدف مذكرة التفاهم للتعاون إلى دعم أبناء لجنة “تراحم” في الالتحاق ببرنامج الإعداد الجامعي وتأهيلهم للدخول في أفضل الجامعات العالمية، وتساهم المذكرة في اختيار التخصصات الجامعية من خلال برامج “مسك”، وأبرزها برنامج “اكتشف مسارك”، وبرنامج “الظل الوظيفي”.

يُذكر أن اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمُفرَج عنهم وأُسَرهم قد أبرمت مؤخرًا العديد من مذكرات التفاهم والتي تسهم في تفعيل العديد من الأهداف الإستراتيجية ومواءمتها مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ورفع العائد الاجتماعي والتنموي للقطاع غير الربحي. وفق “أخبار 24”.

توقيع مذكرة تفاهُم بين “تراحم” و”مسك” لدعم الالتحاق ببرنامج الإعداد الجامعي

جديد المحليات
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