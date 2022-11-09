إدارة الاتفاق تكرم منجزي النادي في دورة الألعاب السعودية

أقامت إدارة نادي الاتفاق مساء اليوم الأربعاء حفل تكريم المنجزين بحضور رئيس النادي خالد الدبل، ونائبه حاتم المسح والرئيس التنفيذي معاذ العوهلي، وأعضاء مجلس الإدارة عمر باخشوين وإياد البقشي.
وشهد الحفل كلمة من رئيس النادي خالد الدبل والتي أعرب من خلالها عن فخره واعتزازه بما أنجزه الاتفاقيين خلال الفترة الماضية في المجالات المختلفة الرياضية بعد مشاركة الألعاب المختلفة في دورة الألعاب السعودية وتحقيق 15 ميدالية في الأولمبياد، وفي الجانب الإداري (صدارة الحوكمة للأندية فئة أ، وتحقيق العلامة الكاملة في التحول الرقمي) وفي المجال الاجتماعي ( تحقيق جائزة المركز الثالث في مسابقة الاتحاد السعودي للمسؤولية الاجتماعية).
وقال الدبل :”سعيد جداً بعد النتائج المتميزة التي حققها أبناء وبنات الاتفاق خلال الفترة الماضية في كل المجالات الرياضية والإدارية والاجتماعية، وما حصل اليوم هو نقلة نوعية كبيرة فمن 3 ألعاب قبل 3 سنوات أصبحت لدينا 17 لعبة في الألعاب المختلفة وأحد ثمراتها تحقيق 15 ميدالية في بطولة الألعاب السعودية”. وفق “أخبار 24”.
وأشاد الدبل بعمل الرئيس التنفيذي معاذ العوهلي وفريق عمله والذي أثبت بأنه أفضل فريق عمل بالمملكة بعد تحقيق المركز الأول في تقييم الحوكمة بالربع الأول لفئة أ، مشيراً بأنه على ثقة بأن القادم أجمل، كما عبّر عن سعادته بعمل إدارة المسؤولية الاجتماعية وبما ينجزونه لخدمة المجتمع وقد أثمر العمل المميز تحقيق جائزة المركز الثالث في مسابقة الاتحاد السعودي لمبادرات المسؤولية الاجتماعية.