ابتهاجاً بتأسيسها.. “بوليفارد سيتي” تنظم احتفالاً لافتاً بمناسبة إطلاق شركة “سير” (فيديو)

شهدت منطقة بوليفارد رياض سيتي يوم أمس (الأربعاء) احتفالاً لافتاً بمزيج من الفخر والتباهي، على وقع إطلاق أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية، والمتمثلة في شركة ” سير”، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.
وبدأ الاحتفال، الذي انطلق في الساعة العاشرة مساءً، بعروض جوية لطائرات الدرونز، والتي من المتوقع أن تسجل أرقاماً قياسية في موسوعة غينيس الشهيرة، ويهدف الاحتفال إلى تعريف الزوار بشركة” سير” الوليدة، التي تأسست لتتماشى مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة. وفق “أخبار 24”.
ومن المتوقع أن تجذب الشركة استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 562 مليون ريال لدعم الاقتصاد الوطني، فيما ستصل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر إلى 30 مليار ريال، مع توفيرها 30 ألف وظيفة بحلول عام 2034.
ابتهاجاً بتأسيسها.. “#بوليفارد_سيتي” تنظم احتفالاً لافتاً بمناسبة إطلاق #شركة_سير
تصوير: أثير وليدhttps://t.co/FVVf9F15PR pic.twitter.com/iy7OYMcviW
— أخبار 24 (@Akhbaar24) November 10, 2022
تفاعل زوار #بوليفارد_رياض_سيتي مع احتفالات إطلاق شركة #سير
تصوير: صفيه الصفارhttps://t.co/jgUED0H4qM pic.twitter.com/AojbG5VOh0
— أخبار 24 (@Akhbaar24) November 9, 2022