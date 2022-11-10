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جديد المحليات > بالفيديو.. وزير الإعلام يطلق المبادرة السعودية لدعم المواهب العربية ويكرم شخصيات فنية وإعلامية
10/11/2022   7:04 ص

بالفيديو.. وزير الإعلام يطلق المبادرة السعودية لدعم المواهب العربية ويكرم شخصيات فنية وإعلامية

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أعلن وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، إطلاق المبادرة السعودية لدعم المواهب العربية “منتج” لتحفيز الإبداع والمبدعين.

وكرم القصبي خلال افتتاحه المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون عدداً من الشخصيات الإعلامية والفنية، من بينهم النائب السابق لرئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون في سلطنة عمان ناصر السيباني، والإعلامية سناء منصور، والإعلامي حامد الغامدي.

بينما تضمنت قائمة المخرجين الذين تم تكريمهم رشيد مشهراوي، وجعفر قاسم، ولاله كابر، كما تم تكريم الممثلة وجيهة الجندوبي.

وضمت قائمة ضيوف شرف المهرجان، نادية الجندي، وإلهام شاهين، وشذى سالم، وتقلا شمعون، وعبد المنعم عمايري، ووجيهة الجندوبي، ومريم الغامدي، وسيد رجب.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. وزير الإعلام يطلق المبادرة السعودية لدعم المواهب العربية ويكرم شخصيات فنية وإعلامية

جديد المحليات
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