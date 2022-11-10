أعلن برنامج حساب المواطن عن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر نوفمبر الجاري، للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وأشار البرنامج أن عمليات إيداع الدفعة الـ 60 من الدعم في حسابات المستفيدين، سوف تستمر حتى نهاية اليوم (الخميس).