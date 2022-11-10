سكان المملكة ينفقون 11.7 مليار ريال عَبْر نقاط البيع في أسبوع

استعرض البنك المركزي السعودي، أول أمس (الثلاثاء)، أرقام الإنفاق الاستهلاكي في المملكة خلال أسبوع (30 أكتوبر – 5 نوفمبر)، والتي أوضحت تفاصيل وإجمالي قيمة العمليات التي تمت من خلال نقاط البيع.
وأوضح أن الأسبوع الماضي شهد إنفاق نحو 11.7 مليار ريال، حيث أنفق المستهلكون 1.6 مليار ريال على المطاعم والمقاهي، و1.5 و1.8 مليار ريال على الأطعمة والمشروبات، و1.7 مليار ريال على نفقات أخرى، و1.3 مليار ريال على سلع وخدمات متنوعة.
كما أنفقوا 734.7 مليون ريال على محطات الوقود، و799.2 مليون ريال على الملابس والأحذية، و831.8 مليون ريال على الصحة، و706.1 مليون ريال على النقل، فيما تم إنفاق 255.7 مليون ريال على المجوهرات، و278.4 مليون ريال على الترفيه والثقافة، و378.6 مليون ريال على مواد البناء والتشييد، و235 مليون ريال على الفنادق. وفق “أخبار 24”.
كما تم إنفاق 323.7 مليون ريال على الأثاث، و274.6 مليون ريال على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، و93.7 مليون ريال على المنافع العامة، و102.5 مليون ريال على الاتصالات، و150.7 مليون ريال على التعليم.