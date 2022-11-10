وقّعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ومؤسسة محمد بن سلمان “مسك” والبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات؛ أمس (الأربعاء)، اتفاقية لإطلاق “برنامج الشركات المليارية”، والذي يهدف إلى دعم الشركات التقنية ذات النمو المتسارع.
ويُسهم البرنامج في نمو الشركات التقنية الناشئة، كما يدعم الشركات السعودية الواعدة، من خلال توفير خدمات مصممة وفقًا لمتطلباتها، بالإضافة إلى ربطها بالموارد والشبكات اللازمة التي تحقق لها النمو الكبير والتوسع السريع.
ويعمل البرنامج على إنشاء أول شركة ناشئة سعودية بقيمة مليار دولار أمريكي عَبْر تطوير البِنْية التحتية والمساهمة في توفير الموارد اللازمة، كما يستهدف زيادة عدد الشركات التقنية الناجحة بمعدل 10 أضعاف الوضع الراهن؛ من أجل تحقيق النمو التجاري المصحوب بارتفاع في القيمة السوقية.
ويُقدم البرنامج الدعم للشركات الواعدة عَبْر عدة مراحل، تبدأ ببناء المواهب وتدريبها للتوسع في السوق، وتوفير خدمات الوصول إلى مجموعة من الجهات الحكومية، وتحقيق الوصول العالمي عَبْر المشاركة في الأحداث المتخصصة.
ويُمكِّن الشركات الناشئة من الوصول إلى نظام بيئي مخصص، وتوفير مدربين مخصصين، وتوفير تدريب إضافي ودعم استشاري لمدة 6 أشهر في نطاق النمو وجمع الاستثمارات في مرحلة ما بعد تجاوُز البرنامج. وفق “أخبار 24”.
كما يعكف البرنامج على تسريع نمو الشركات الناشئة عَبْر توفير استشارات التوسع في السوق وعمليات الاندماج والاستحواذ والتواصل مع خبراء الصناعة والوظائف، إضافة إلى إرشادات الحَوْكَمة والامتثال، والوصول إلى المستثمرين الإستراتيجيين محليًا ودوليًا.
وينطلق برنامج الشركات المليارية مطلع 2023؛ وذلك بالتعاون بين مجموعة من الشركاء الذين يمهدون طريق النجاح للشركات التقنية السعودية التي تتمتع بفرص النمو المتسارع والتوسع المبكر.