ريس جيمس يعلن غيابه عن إنجلترا في المونديال

أعلن الظهير الأيمن لنادي تشيلسي، ريس جيمس غيابه بشكل رسمي غيابه عن منتخب إنجلترا خلال منافسات كأس العالم 2022 بقطر، المحدد لها إقامتها بين يوم 20 نوفمبر الجاري، وحتى 18 ديسمبر المقبل.
وأوضح ريس جيمس في بيان نشره عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه سيغيب بشكل رسمي عن صفوف منتخب إنجلترا في مونديال قطر 2022 بسبب الإصابة.
وقال لاعب تشيلسى في بيانه : “أنا محبط، كنت أعرف منذ اللحظة التي تعرضت خلالها لإصابة الركبة أن اللحاق بكأس العالم أمر صعب، عملت بجد للتعافي ومساعدة الفريق في كأس العالم لكن ذلك لم يتحقق، بالتوفيق للجميع”. وفق “أخبار 24”.
ويذكر أن ريس جيمس تعرض لإصابة قوية في الركبة خلال مشاركته مع تشيلسي ضد ميلان في دوري أبطال أوروبا، وحاول العمل على التعافي سريعًا قبل المونديال لكن الفحوصات الطبية أكدت أنه لن يكون لائقا من الناحية البدنية في المونديال.