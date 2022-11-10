بالفيديو.. جمعية مختصة : 25% من العنف في المملكة نتيجة الخلافات الأسرية

قال أمين عامّ جمعية وئام للتنمية الأسرية بالمنطقة الشرقية الدكتور محمد العبدالقادر: إن الإحصائيات الرسمية كشفت أن أكثر من 25% من العنف الحاصل في المملكة ناتج عن الخلافات الأسرية.
وأضاف العبدالقادر لـ”أخبار 24″ على هامش فعاليات حملة “أسرة مطمئنة” التي دشنها نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية – أن الحملة تهدف لتوعية وتعزيز أهم احتياجات الأسرة المعاصرة سواء للمواطنين أو المقيمين بمشاركة 200 جمعية تنمية أسرية وأهلية على مستوى المملكة ولمدة 3 أسابيع.
وأشار العبدالقادر إلى أن الحملة تهدف لرفع الوعي لدى أفراد الأسرة بأهمية التواصل البنَّاء بينهم، وتوضيح آثار مواقع التواصل الاجتماعي على القيم الأسرية، ورفع مستوى الوعي بالقيم لدى أفراد الأسرة.
وأوضح أن الحملة، التي تتم بالتعاون مع الإدارة العامة للتمكين بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ستركز على مهارات أسرية وداخلية منها مهارات حل المشكلات، والوعي الذاتي والعاطفي، والتفكير الإبداعي والناقد وهي مهارات أسرية ضرورية لاستقرار الحياة.