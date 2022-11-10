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جديد المحليات > منها حائل ومكة والمدينة.. “الدفاع المدني” يحذر من هطول أمطار رعدية على بعض المناطق
10/11/2022   7:04 ص

منها حائل ومكة والمدينة.. “الدفاع المدني” يحذر من هطول أمطار رعدية على بعض المناطق

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دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخِّي الحيطة والحذر من احتمالية هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مناطق المملكة، وذلك ابتداءً من اليوم (الخميس) حتى الاثنين المقبل.

وبيَّنت المديرية أنه ستتأثر مناطق حائل والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية ومنطقة الحدود الشمالية وأجزاء من مكة المكرمة بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، قد تؤدي إلى جريان السيول.

وأضافت أنه ستتأثر أيضاً مناطق تبوك والجوف وأجزاء من مكة المكرمة بأمطار متوسطة في مجملها، كما لا يُستبعد أن تتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة خلال الفترة نفسها على أجزاء من مناطق تبوك والرياض والقصيم وعسير وجازان والباحة. وفق “أخبار 24”.

كما أهابت بتوخِّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

منها حائل ومكة والمدينة.. “الدفاع المدني” يحذر من هطول أمطار رعدية على بعض المناطق

جديد المحليات
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