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جديد المحليات > “الصحة” توضح كيفية التعامل مع الطفل المصاب بالإنفلونزا الموسمية
10/11/2022   7:05 ص

“الصحة” توضح كيفية التعامل مع الطفل المصاب بالإنفلونزا الموسمية

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أوضحت وزارة الصحة الطريقة الصحيحة للتعامل مع الطفل المصاب بالإنفلونزا الموسمية، مؤكدةً أن المضادات الحيوية لا تفيد في حالات الإنفلونزا ونزلات البرد.

ولفتت الوزارة إلى أنه عندما يصاب الطفل بالإنفلونزا الموسمية؛ فمن المهم أن يرتاح ويأخذ احتياجاته من النوم الكافي لعمره، وأن يُكثر من السوائل مثل الماء والحساء لتعويض السوائل المفقودة.

وشدّدت على الحرص على تقديم وجبات صغيرة ومغذية للطفل المصاب عندما لا يرغب في تناول الطعام، مع مراقبة درجة حرارته باستمرار.

وأوصت بإعطاء الطفل المصاب خافضا للحرارة حسب الجرعة المحددة في نشرة الدواء إذا لم تنخفض حرارته، وزيارة الطبيب فور عدم انخفاض الحرارة بعد تلقي الدواء، أو بعد ظهور أعراض شديدة.

الانفلونزا

وفق “أخبار 24”.

“الصحة” توضح كيفية التعامل مع الطفل المصاب بالإنفلونزا الموسمية

جديد المحليات
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