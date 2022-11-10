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جديد المحليات > طقس اليوم.. أمطار وبرد مع رياح معيقة للرؤية بعدة مناطق بينها مكة والمدينة والقصيم
10/11/2022   7:05 ص

طقس اليوم.. أمطار وبرد مع رياح معيقة للرؤية بعدة مناطق بينها مكة والمدينة والقصيم

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الخميس) على مختلف مناطق المملكة.

وأوضح التقرير أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والأجزاء الشمالية من منطقة الشرقية (حفر الباطن).

وأضاف أنه يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية والحدود الشمالية (طريف) والجوف (القريات). وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (35 درجة في مكة المكرمة، و33 درجة في المدينة المنورة والرياض، و36 درجة في الدمام، و34 درجة بجدة).

طقس اليوم.. أمطار وبرد مع رياح معيقة للرؤية بعدة مناطق بينها مكة والمدينة والقصيم

جديد المحليات
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