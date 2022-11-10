مقابل 450 مليون ريال.. “سلوشنز” توقع عرضاً ملزماً للاستحواذ على كامل شركة مراكز الاتصال

أعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات “سلوشنز”، أنها وقعت عرضاً ملزماً مع شركة الاتصالات السعودية “إس تي سي”، وشركة “إي إس إم” القابضة ذات المسؤولية المحدودة؛ للاستحواذ على كامل حصص الشركتين في شركة مراكز الاتصال “سي سي سي”.
وأوضحت “سلوشنز”، في بيان لها اليوم (الخميس)، أن قيمة المنشأة بلغت 450 مليون ريال، مبينةً أنه تم الاتفاق بين الأطراف على أن يكون مقابل الصفقة “نقداً بالكامل”، واستبعاد أرصدة النقد والديون، على أن تتوزع الحصص بنسبة 49 % لشركة إس تي سي، و51 % لـ”إي إس إم” القابضة.
ونوهت “سلوشنز” أنه يتوجب الحصول على موافقات الجهات التنظيمية في المملكة بما في ذلك موافقة الهيئة العامة للمنافسة، موضحة أنها عينت شركة السعودي الفرنسي كابيتال مستشاراً مالياً. وفق “أخبار 24”.