خادم الحرمين الشريفين يزور مقر إمارة منطقة الرياض وقصر المصمك

قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الخميس)، بزيارة لمنطقة قصر الحكم بمدينة الرياض، شملت مقر إمارة منطقة الرياض، وقصر المصمك.
وكان في استقبال خادم الحرمين لدى وصوله، أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن، ووكيل إمارة المنطقة الدكتور فيصل السديري، وعدد من المسؤولين.
وتجول خادم الحرمين الشريفين، داخل مبنى الإمارة، حيث استعرض خلالها تاريخاً حافلاً بالإنجازات، إبان كان أميراً لمنطقة الرياض.
بعد ذلك، توجه خادم الحرمين إلى قصر المصمك، حيث تجول في أرجائه وما يضمه من مسجد ومجلس (الديوانية)، وفناء رئيس وأفنية أخرى مكشوفة، ودور علوي، وبعض قطع التراث الشعبي.
ويعد المصمك معلماً تاريخياً وتراثياً شُرِع في بنائه في عهد الإمام عبدالله بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود، في عام 1282هـ / 1865م، ويحكي قصة كفاح الملك عبدالعزيز – رحمه الله – في توحيد المملكة. وفق “أخبار 24”.
رافق خادم الحرمين الشريفين، في الزيارة كل من: الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن فهد، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، وأمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز، وأمير منطقة المدينة المنورة الأمير الدكتور فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز.
لقطات من زيارة #خادم_الحرمين_الشريفين لمنطقة قصر الحكم في #الرياض #الملك_سلمان_يزور_قصر_الحكمhttps://t.co/jDSX48ESFO pic.twitter.com/TiAEKyRfNY
— أخبار 24 (@Akhbaar24) November 10, 2022