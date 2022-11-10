نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > أكدا على دعم استقرار أسواق البترول العالمية.. وزير الطاقة يجتمع بنظيره التايلندي
10/11/2022   6:46 م

أكدا على دعم استقرار أسواق البترول العالمية.. وزير الطاقة يجتمع بنظيره التايلندي

+ = -
781

اجتمع وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان عبر الاتصال المرئي مع نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة في مملكة تايلند سوبتانابونغ بنميشا، وبحثا أوجه التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة.

وأكد الوزيران أهمية تشجيع كلا الطرفين للعمل على مختلف فرص التعاون بما في ذلك مراكز الهيدروجين، واستخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه، والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى أهمية توقيع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة.

وتناول الاجتماع تأكيد الوزيرين أهمية دعم استقرار أسواق البترول العالمية بتشجيع الحوار والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة، والحاجة إلى تأكيد ضمان إمدادات جميع مصادر الطاقة في الأسواق العالمية. وفق “أخبار 24”.

وأشار وزير الطاقة إلى أن المملكة ستستمر في كونها الشريك الموثوق والرئيس لإمدادات البترول الخام لتايلندا.

أكدا على دعم استقرار أسواق البترول العالمية.. وزير الطاقة يجتمع بنظيره التايلندي

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885235971.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.