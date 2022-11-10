أكدا على دعم استقرار أسواق البترول العالمية.. وزير الطاقة يجتمع بنظيره التايلندي

اجتمع وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان عبر الاتصال المرئي مع نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة في مملكة تايلند سوبتانابونغ بنميشا، وبحثا أوجه التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة.
وأكد الوزيران أهمية تشجيع كلا الطرفين للعمل على مختلف فرص التعاون بما في ذلك مراكز الهيدروجين، واستخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه، والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى أهمية توقيع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة.
وتناول الاجتماع تأكيد الوزيرين أهمية دعم استقرار أسواق البترول العالمية بتشجيع الحوار والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة، والحاجة إلى تأكيد ضمان إمدادات جميع مصادر الطاقة في الأسواق العالمية. وفق “أخبار 24”.
وأشار وزير الطاقة إلى أن المملكة ستستمر في كونها الشريك الموثوق والرئيس لإمدادات البترول الخام لتايلندا.