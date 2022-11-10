متخصصة في الأرز البسمتي.. “سالك” تستحوذ على 9% من شركة إل تي فودز الهندية

أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني “سالك” المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة اليوم الخميس، عن استحواذها على 9.2% من شركة “إل تي فودز الهندية” المتخصصة في مجال أرز البسمتي.
وسيكون الاستحواذ برفع رأس مال الشركة وشراء أسهم من الملاك الرئيسين بقيمة نحو 208 ملايين ريال تماشياً مع توجهات “سالك” بالاستثمار في السلع الغذائية المستهدفة ضمن إستراتيجية الأمن الغذائي في المملكة.
وأوضحت “سالك” أن التوسع في الاستثمارات الخارجية من أهدافها الإستراتيجية لتحقيق المستهدفات الوطنية للأمن الغذائي، وأن الاستحواذ يهدف لبناء شراكة إستراتيجية متينة بعد الإنجازات خلال الأعوام الثلاثة الماضية بعد استحواذ سالك على 30% من شركة “دعوات للأغذية المحدودة” أحد أذرع التصنيع والتوريد لـ”إل تي فودز”. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن “إل تي فودز” تأسست قبل 70 عامًا ومدرجة في سوق الأسهم الهندية منذ ديسمبر 2006 وهي رائدة في مجال الأرز والأرز المتخصص في المنتجات الغذائية والأعمال العضوية وتقدم منتجاتها لأكثر من 60 دولة.
كما بلغت إيراداتها العام الماضي قرابة 715 مليون دولار، كما تشمل محفظتها مجموعة من العلامات التجارية أبرزهما “دعوات” و”رويال” الأكثر شعبية واستهلاكاً لمنتجاتها في الهند.