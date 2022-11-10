“صندوق الاستثمارات” يعتزم بيع 10% من حصته في مجموعة “تداول”

أعلنت شركة “إتش إس بي سي” العربية السعودية، و”مورغان ستانلي” السعودية، مع شركة الراجحي المالية، عن بدء عملية بناء سجل الأوامر المسرّع “الطرح” لبيع جزء من حصة صندوق الاستثمارات في شركة مجموعة تداول السعودية القابضة “تداول”.
ويعتزم الصندوق بيع 12مليون سهم في شركة مجموعة تداول السعودية القابضة والتي تمثل 10% من إجمالي رأس مال الشركة “أسهم الطرح” إلى فئة المستثمرين من المؤسسات.
وحسب الإعلان، سيقوم السوق بتسهيل تلك العملية عن طريق تفعيل جلسة جديدة قبل مزاد الافتتاح خاصة للصفقات المتفاوض عليها فقط لأسهم شركة مجموعة تداول السعودية القابضة ليوم الأحد 19 ربيع الثاني 1444 هـ الموافق 13 نوفمبر 2022 م. وفق “أخبار 24”.
وسيتم إتاحة الصفقات المتفاوض عليها فقط لأعضاء السوق المشاركين في العملية بتقديم صفقات متفاوض عليها فقط لشركة شركة مجموعة تداول السعودية القابضة (رمز تداول: 1111)، وستستمر ساعات السوق المعتادة لبقية الأوراق المالية المدرجة، حيث يكون مزاد الافتتاح في 09:30:00 صباحاً.