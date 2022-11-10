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جديد المحليات > “معادن” تبدأ زراعة 100 ألف شجرة في محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية
10/11/2022   6:46 م

“معادن” تبدأ زراعة 100 ألف شجرة في محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية

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أطلقت “معادن” بالتعاون مع هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية زراعة 100 ألف شجرة؛ وذلك ضمن مبادرة “اترك أثراً” التي تتبناها المحمية.

وبدأت “معادن” أعمال الزراعة، اليوم (الخميس)، بمرحلتها الثانية في كل من واديي القليبة وفجر بمنطقة تبوك في محمية الملك سلمان الملكية، وتستمر حتى منتصف الشهر الجاري، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية المتطوعين والمتطوعات من أبناء المنطقة.

يذكر أن هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية أطلقت خلال هذا العام 14 مبادرة تطوعية؛ لزيادة الرقعة الخضراء، إضافة لحملات تشجير أكثر من 600 ألف شتلة. وفق “أخبار 24”.

“معادن” تبدأ زراعة 100 ألف شجرة في محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية

جديد المحليات
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