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جديد المحليات > “الأمن السيبراني” توقع 4 مذكرات تفاهُم مع عدد من الجهات الإقليمية والدولية
10/11/2022   10:42 م

“الأمن السيبراني” توقع 4 مذكرات تفاهُم مع عدد من الجهات الإقليمية والدولية

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أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، اليوم (الخميس)، توقيع 4 مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات الإقليمية والدولية؛ وذلك على هامش المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2022.

وجرى توقيع تلك المذكرات مع كل من: مجلس الأمن السيبراني بدولة الإمارات، والوكالة الوطنية للأمن السيبراني والتشفير بجمهورية إندونيسيا، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني بجمهورية رواندا، والوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية بجمهورية تونس.

وافتتح أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمس الأربعاء، أعمال النسخة الثانية من المنتدى الدولي للأمن السيبراني، في الرياض، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز.

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وفق “أخبار 24”.

“الأمن السيبراني” توقع 4 مذكرات تفاهُم مع عدد من الجهات الإقليمية والدولية

جديد المحليات
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