“موانئ” تحقق ارتفاعًا في أعداد الحاويات المناولة بـ 15.33% خلال أكتوبر

أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ”، عن ارتفاع أعداد الحاويات المناولة خلال شهر أكتوبر 2022، بنسبة 15.33% لتصل إلى 694 ألف حاوية مقارنة بـ 602 ألف حاوية خلال الفترة نفسها لعام 2021.
وبلغت الحاويات الصادرة 202 ألف حاوية، بزيادة 17.75% عن شهر أكتوبر لعام 2021، الذي سجل 171 ألف حاوية، وشهدت الحاويات الواردة ارتفاعًا بنسبة 23.02 % لتصل إلى 214 ألف حاوية مقابل 174 ألف حاوية في شهر أكتوبر من العام السابق، كما سجلت حاويات المسافنة زيادة نسبتها 8.49% لتصل إلى 278 ألف حاوية مقابل 256 ألف حاوية في شهر أكتوبر لعام 2021.
كما شهدت الموانئ السعودية، ارتفاعًا في أحجام البضائع المناولة بنسبة 3.34% مسجلة 26.7 مليون طن مقارنة بـ 25.8 مليون طن في شهر أكتوبر من عام 2021، حيث ناولت الموانئ السعودية 938 ألف طن بضائع عامة بزيادة 85.51% عن الفترة المماثلة من العام السابق التي سجلت 505 آلاف طن.
وشهدت البضائع السائبة الصلبة زيادة نسبتها 20.89% لتصل إلى 4.9 مليون طن مقارنة بشهر أكتوبر لعام 2021م الذي سجل 4 ملايين طن، فيما انخفضت أحجام البضائع السائبة السائلة بنسبة 6.81% مسجلة 13.6 مليون طن مقارنة بـ 14.6 مليون طن في شهر أكتوبر لعام 2021.
وسجلت أعداد السفن بالموانئ السعودية زيادة نسبتها 28.04 % لتصل إلى 1.4 ألف سفينة مقابل 1.1 ألف سفينة في شهر أكتوبر لعام 2021م، وحققت السيارات الواردة زيادة نسبتها 69.41 % لتصل إلى 92 ألف سيارة مقارنة بـ 55 ألف سيارة في شهر أكتوبر من العام السابق.
وسجلت أحجام المواد الغذائية المناولة خلال شهر أكتوبر لعام 2022، زيادة نسبتها 12.35% لتصل إلى 2.3 مليون طن مقارنة بـ 2.1 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي, كما شهدت تفريغ 199 ألف رأس ماشية بزيادة 129.43% عن شهر أكتوبر 2021م الذي سجل 87 ألف رأس ماشية، واستقبلت الموانئ السعودية خلال شهر أكتوبر 2022م نحو 44 ألف راكب.
وفق “أخبار 24”.