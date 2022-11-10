“مسك” و”الاستثمار” توقعان مذكرة تفاهُم لجذب المشاريع الريادية والمؤسسات التعليمية للمملكة

أعلنت مؤسسة محمد بن سلمان “مسك” ووزارة الاستثمار؛ توقيع مذكرة تفاهُم لتعزيز التعاون واستقطاب شركات التقنية الناشئة وشركات قطاع التعليم والمؤسسات التعليمية العالمية إلى السوق السعودي.
وبموجب الاتفاقية؛ ستقدم وزارة الاستثمار حزمة من خدمات الدعم مثل منح تراخيص دخول السوق السعودي للشركات الريادية المدعومة من مسار “مسك الريادة”، ورعاية الفعاليات ذات العلاقة بدعم الاستثمار التي تنظمها مؤسسة “مسك”، وتوفير فرص تدريب على رأس العمل لدى الوزارة للمستفيدين من برامج مسار “مسك المهارات”.
وفي المقابل، ستسخر مؤسسة محمد بن سلمان “مسك” جهودها لجذب الشركات والمستثمرين إلى السوق السعودي، وربط الوزارة برواد الأعمال والشركات في الفعاليات التي تنظمها “مسك”، ومشاركة المؤسسة في تمثيل المملكة في الفعاليات والمحافل الدولية مُمَثّلة ببرنامج “استثمر في السعودية”.
وأوضح الرئيس التنفيذي للبرامج في “مسك” أن هذه المذكرة تُعَدّ واحدة من أواصر التعاون التي تبرمها المؤسسة مع شركائها المحليين والدوليين لتسخير الجهود المشتركة؛ بما يسهم في تحقيق بناء بيئة جاذبة وحاضنة لريادة الأعمال، وداعمة لبيئة الاستثمار بالمملكة.
من جهته، أشار وكيل الوزارة لتطوير الاستثمارات، إلى أن التعاون مع “مسك” يعمل على تحفيز الاستثمار المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية؛ بما يؤدي إلى تعزيز مكانة المملكة بوصفها وجهة استثمارية رائدة. وفق “أخبار 24”.
ووقع المذكرة من طرف مؤسسة “مسك” الرئيس التنفيذي للبرامج، عمر نجار، ومن طرف وزارة الاستثمار وكيل الوزارة لتطوير الاستثمارات، فهد النعيم، حيث جرت مراسم التوقيع خلال منتدى “مسك” العالمي في نسخته السادسة بمدينة الرياض.