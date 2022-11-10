المملكة تدين وتستنكر استهداف المنشآت المدنية والحيوية في اليمن

أعربت وزارة الخارجية اليوم الخميس عن إدانة المملكة واستنكارها استهداف المنشآت المدنية والحيوية في اليمن بعد أن أقدمت ميليشيا الحوثي على ارتكاب هجوم إرهـابي بالطائرات المسيرة في محاولةٍ بائسة لاستهداف ميناء قنا التجاري في شبوة.
وشددت الوزارة على موقف المملكة الراسخ والداعم لكل مايضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية، ويرفع من معاناة الشعب اليمني الشقيق ويحقق تطلعاته.
وأكدت دعم المملكة الجهود الأممية والدولية الرامية لتمديد الهدنه للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث. وفق “أخبار 24”.
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