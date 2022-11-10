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رياضة > محافظ “الجمارك” ونائب وزير الرياضة يتفقدان استعدادات منفذ سلوى لخدمة جماهير المونديال
10/11/2022   10:42 م

محافظ “الجمارك” ونائب وزير الرياضة يتفقدان استعدادات منفذ سلوى لخدمة جماهير المونديال

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قام محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك سهيل أبانمي، ونائب وزير الرياضة بدر القاضي، بجولة تفقدية في منفذ سلوى، وذلك للوقوف على الاستعدادات القائمة في المنفذ لاستقبال وخدمة المسافرين إلى دولة قطر لحضور مباريات كأس العالم 2022.

واطلع خلال الجولة على مجموعة من الاستعدادات منها التركيز على مضاعفة الطاقة الاستيعابية للمسارات الخاصة، وإنهاء إجراءات المركبات القادمة والمغادرة عبر 70 مسارًا بدلاً من 26 مسارًا، ووضع شاشات إعلانية ترحيبية وتوعوية في القدوم والمغادرة.

كما تفقدا تنفيذ جملة من المشاريع التطويرية المخصصة للحافلات كاستحداث صالة في قسم القدوم بمساحة تزيد عن 3 آلاف م2، تتوفر بها كبائن لخدمة المسافرين القادمين عبر الحافلات بواقع 40 كبينة، إضافة إلى 29 كبينة أخرى تُستخدم خلال أوقات الذروة، مع رفع الطاقة الاستيعابية في منطقة المغادرة للحافلات من 10 كبائن إلى 30 كبينة.

وحث “أبانمي” جميع منسوبي الهيئة العاملين بالمنفذ على مواصلة بذل أقصى الجهود وتحقيق التعاون الفاعل والتنسيق المستمر مع جميع شركاء العمل الجمركي من الجهات الحكومية لتيسير إجراءات القادمين والمغادرين من المملكة وإليها.

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وفق “أخبار 24”.

محافظ “الجمارك” ونائب وزير الرياضة يتفقدان استعدادات منفذ سلوى لخدمة جماهير المونديال

رياضة
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