حافلات مجانية لنقل الجماهير.. “هيئة النقل” تطلق 3 خدمات تزامناً مع كأس العالم 2022

أعلن المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل، صالح الزويد، عن تقديم 3 خدمات جديدة تزامناً مع انطلاق كأس العالم 2022 في قطر؛ ليستمتع المشجع بتجربة نقل ثرية.
وقال “الزويد، في المؤتمر الصحفي الدوري السادس للقطاع الرياضي الذي أقيم اليوم (الخميس)، إنه تم تخصيص 55 حافلة مجانية لنقل الجماهير يومياً من منفذ سلوى في الجانب السعودي إلى منفذ أبو سمرة في الجانب القطري، وأن هذه الخدمة تتطلب الحجز المسبق.
وأضاف، أنه سيتم تقديم خدمات النقل الترددي يومياً بواقع 142 حافلة من المواقع المخصصة في الرياض وجدة والدمام إلى المطارات مجاناً، على مدار الساعة ودون الحاجة للحجز المسبق. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن الهيئة، وفرت خدمة نقل الركاب عبر التطبيقات الإلكترونية من الدمام والأحساء إلى منفذ سلوى، ويمكن أن تمتد إلى داخل قطر، وأن هذه الخدمة تتطلب الحجز المسبق.