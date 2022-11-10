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جديد المحليات > وزير الخارجية يلتقي نظيره الباكستاني ويستعرضان العلاقات بين البلدين وسبل دعمها
10/11/2022   10:41 م

وزير الخارجية يلتقي نظيره الباكستاني ويستعرضان العلاقات بين البلدين وسبل دعمها

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استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم (الخميس)، في الرياض وزير خارجية باكستان بيلاوال بوتو زرداري والوفد المرافق له.

واستعرض الجانبان العلاقات الوطيدة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة أبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك؛ وذلك على هامش انعقاد أعمال الاجتماع الأول للجنة الوزارية “المحور السياسي والأمني” المنبثقة عن مجلس التنسيق الأعلى السعودي الباكستاني.

وتناولت اللجنة الوزارية العديد من المواضيع السياسية والأمنية، ومنها تعزيز التنسيق المشترك في القضايا التي تهم البلدين وتحقق المصالح المشتركة، وكذلك مناقشة أوجه تكثيف الجهود المشتركة التي من شأنها تعزيز الأمن والسلم الدوليين. وفق “أخبار 24”.

عقب ذلك أقام وزير الخارجية مأدبة غداء رسمية تشريفاً لوزير الخارجية الباكستاني والوفد المرافق له، حيث حضر الاستقبال وأعمال اللجنة الوزارية وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير سعود الساطي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان نواف المالكي.

وزير الخارجية يلتقي نظيره الباكستاني ويستعرضان العلاقات بين البلدين وسبل دعمها

جديد المحليات
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