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جديد المحليات > من بين 400 جهة عالمية.. “التخصصات الصحية” تحصد جائزة التميز في الإدارة والقيادة
11/11/2022   9:49 ص

من بين 400 جهة عالمية.. “التخصصات الصحية” تحصد جائزة التميز في الإدارة والقيادة

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حصدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، الجائزة الشرفية لتميز قادة القطاع الصحي في الإدارة والقيادة، من الكلية الأمريكية للمديرين التنفيذيين؛ وذلك خلال المؤتمر العالمي الـ45 للاتحاد الدولي للمستشفيات، “International Hospital Federation”، الذي أقيم اليوم في الإمارات.

وتعدُّ هذه الجائزة إحدى الجوائز المرموقة على مستوى العالم، والتابعة للاتحاد الدولي، ويتنافس عليها 400 جهة من 35 دولة.

ويأتي استحقاق الهيئة، بعد استيفائها متطلبات الجائزة من خلال برنامج “ملهم”؛ ليكون باكورة برامج تمكين المتدربين في شهادة “البورد السعودي”، ضمن برامجها للدراسات العليا الصحية. وفق “أخبار 24”.

من بين 400 جهة عالمية.. “التخصصات الصحية” تحصد جائزة التميز في الإدارة والقيادة

جديد المحليات
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